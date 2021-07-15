الرئيس السيسي: عايزين اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث بخصوص ملء وتشغيل السد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر على استعداد لنقل خبراتها والتعاون في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي ليس مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان فقط، ولكن لكل الأشقاء في القارة الإفريقية.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحية المشروع الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "مستعدين نتعاون مع الأشقاء في إثيوبيا، بشرط إن محدش يقرب من المياه بتاعة مصر ده اللي احنا قولناه".



وتابع "أنا برحع الأمور إلى بساطتها ومصر لا تسعى إلى التهديد أو التدخل في شئون الدول، وأقول للأشقاء في إثيوبيا تعالوا نتعاون مع بعضنا والكلام اللي اتفقنا عليه نقبل التنمية التي ستنتج لكم من إنتاج الكهرباء مع التأكيد على أنه لا مساس للمياه الخاصة لمصر وده ببساطة خالص".



واستطرد "عايزين اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث فيما يخص ملء وتشغيل السد وتحركنا في مجلس الأمن كان من أجل وضع القضية على الأجندة الدولية".

