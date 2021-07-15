Advertisements

الرئيس السيسي: عايزين اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث بخصوص ملء وتشغيل السد

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر على استعداد لنقل خبراتها والتعاون في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي ليس مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان فقط، ولكن لكل الأشقاء في القارة الإفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحية المشروع الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "مستعدين نتعاون مع الأشقاء في إثيوبيا، بشرط إن محدش يقرب من المياه بتاعة مصر ده اللي احنا قولناه".

وتابع "أنا برحع الأمور إلى بساطتها ومصر لا تسعى إلى التهديد أو التدخل في شئون الدول، وأقول للأشقاء في إثيوبيا تعالوا نتعاون مع بعضنا والكلام اللي اتفقنا عليه نقبل التنمية التي ستنتج لكم من إنتاج الكهرباء مع التأكيد على أنه لا مساس للمياه الخاصة لمصر وده ببساطة خالص".

واستطرد "عايزين اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث فيما يخص ملء وتشغيل السد وتحركنا في مجلس الأمن كان من أجل وضع القضية على الأجندة الدولية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الرئيس السيسي اخبار اثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يصدم الزمالك ويرفض هذه الصفقة

منذ 36 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هل تؤثر القمة الأفريقية على اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة؟

خبير مائي: فيضان ضخم سيواجه السودان بعد أسبوعين (فيديو)

شراقي: سد النهصة سيتجول إلى منتزه.. وتشغيله سيوجه صدمة كبيرة للشعب الإثيوبي (فيديو)

اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.. تفاصيل خطة إثيوبيا للسيطرة على مياه النيل

لن يؤثر على حصة مصر.. 4 تصريحات مطمئنة بشأن ملء سد النهضة

مفاوضات متعثرة ومشاورات خارجية.. أحدث مستجدات "سد النهضة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

10:38 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس