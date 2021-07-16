"تموين الإسماعيلية" لـ"الفجر": حملات مشددة على الأسواق في عيد الأضحى

قال المهندس حامد إبراهيم، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم عمل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة وإعلان حالة الطوارئ على مستوى مكتب تموين المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الأسواق وشوادر بيع الحوم والمحلات، والمخابز، ومحطات المواد البترولية، ومستودعات البوتاجاز.





وأكد "إبراهيم" في تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر" إنه تم إلغاء راحات مفتشين التموين خلال فترة عيد الأضحى وأن هناك حملات مشتركة من مفتشي التموين، ومباحث التموين، بالاشتراك مديرية الصحة، والزراعة بشكل مستمر علي جميع الأسواق والمحال التجارية، وشوادر بيع الحوم، وذلك للتأكد من سلامة السلع التي تطرح بالأسواق وعلي مخازن السلع والثلاجات، للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وخاصة اللحوم والطيور، والدواجن، والأسماك، والزيوت، والأرز، والسكر وغيرها من السلع الغذائية.



