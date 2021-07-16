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"تموين الإسماعيلية" لـ"الفجر": حملات مشددة على الأسواق في عيد الأضحى

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:32 ص
المهندس حامد إبراهيم
المهندس حامد إبراهيم
هشام إسماعيل
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قال المهندس حامد إبراهيم، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم عمل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة وإعلان حالة الطوارئ على مستوى مكتب تموين المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الأسواق وشوادر بيع الحوم والمحلات، والمخابز، ومحطات المواد البترولية، ومستودعات البوتاجاز.

وأكد "إبراهيم" في تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر" إنه تم إلغاء راحات مفتشين التموين خلال فترة عيد الأضحى وأن هناك حملات مشتركة من مفتشي التموين، ومباحث التموين، بالاشتراك مديرية الصحة، والزراعة بشكل مستمر علي جميع الأسواق والمحال التجارية، وشوادر بيع الحوم، وذلك للتأكد من سلامة السلع التي تطرح بالأسواق وعلي مخازن السلع والثلاجات، للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وخاصة اللحوم والطيور، والدواجن، والأسماك، والزيوت، والأرز، والسكر وغيرها من السلع الغذائية.

وأضاف مدير تموين الإسماعيلية، أنه تم وضع خطة شامله استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، والمتمثلة بوقف جميع الإجازات والراحات لجميع مديري الإدارات الخارجية ووكلائهم، ورؤساء الأقسام، والمفتشون حتى نهاية عيد الأضحى، مع تشكيل حملات تموينية على المخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والأسواق، والمحلات العامة وسحب عينات من كافة السلع لإرسالها الى معامل التحاليل المختصة واتخاذ اللازم فور ورود نتيجة التحاليل للمخالفين.

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عيد الأضحة بوابة الفجر الفجر الاسواق التجارية

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