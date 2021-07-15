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ضياء السيد يستقر على الاستعانة بالمواهب الشابة في سيراميكا

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:51 م
مواهب سيراميكا
مواهب سيراميكا
محمد زويد
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تابع  الكابتن ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، المباراة الودية التجريبية، بين ناشئي النادي مواليد ٩٩ / ٢٠٠١ ، ونادي دمياط مساء اليوم والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

وفضل المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا مشاهدة لاعبي قطاع الناشئين على أرض الواقع، في إطار الاستراتيجية التى وضعتها إدارة النادي لمتابعة المواهب الموجودة لتدعيم صفوف الفريق الأول. 

وحضر الجهاز الفني بالكامل المباراة، وقاموا بمتابعة جميع اللاعبين، وأقيمت المباراة على ٣ أشواط لمدة ٣٥ دقيقة لكل شوط

وأشاد ضياء السيد بالعديد من العناصر الشابة من فريق سيراميكا كليوباترا الذين ينتظرهم مستقبل كبير في كرة القدم، وشدد على أنه سيستعين بالعديد من العناصر المميزة خلال المرة المقبلة لاكتساب اللاعبين خبرات أكثر.

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