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السيسي: أتوجه بالشكر لرجال الجيش المصري على ما يقدموه من تضحيات

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "أتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة والجيش المصري على ما قدموه وما يقدمونه من تضحيات لصون كرامة الوطن وحماية مقدراته".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري،: "كما أتوجه بالتحية لرجال الشرطة المصرية الباسلة على دورهم المحفور بحروف من نور في مواجهة الإرهاب الأسود".

واستكمل: "وأشكر كل عالم وكل فلاح، كما أتوجه بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة التي كانت دومًا في مقدمة البناء والتحدي".

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قرى الريف الري المصري الرئيس السيسي

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