السيسي للمصريين بخصوص أزمة السد الإثيوبي: "لا يليق بنا أن نقلق أبدًا"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقوم بالإعداد من الداخل بعمل المشروعات من أجل توفير كل نقطة مياه.





وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاحية المشروع الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "فيه كلام أقدر اقوله وكلام تاني مش هقدر اقوله بصراحة، ولكن مصر بتعد من جوه وبتعمل مشاريع لتوفير كل نقطة مياه".





وأشار إلى مشروع تبطين الترع وتطوير محطات معالجة المياه من أجل تحقيق الاستفادة القصوى مما لدى مصر من مياه، مستطردًا "أخذنا بالأسباب في كل شيء".



