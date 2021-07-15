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السيسي للمصريين بخصوص أزمة السد الإثيوبي: "لا يليق بنا أن نقلق أبدًا"
الخميس 15/يوليو/2021 - 10:55 م
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقوم بالإعداد من الداخل بعمل المشروعات من أجل توفير كل نقطة مياه.
وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاحية المشروع الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "فيه كلام أقدر اقوله وكلام تاني مش هقدر اقوله بصراحة، ولكن مصر بتعد من جوه وبتعمل مشاريع لتوفير كل نقطة مياه".
وأشار إلى مشروع تبطين الترع وتطوير محطات معالجة المياه من أجل تحقيق الاستفادة القصوى مما لدى مصر من مياه، مستطردًا "أخذنا بالأسباب في كل شيء".
وتابع: "بنقول للآخرين انتوا تعيشوا وإحنا هنعيش ومصر دولة كبيرة، هقول تعبير اقبلوه مني لا يليق بنا أن نقلق أبدا، أنا لما بلاقي القلق بقول ليهم حق بس لما بلاقي فيه مبالغة بقول إحنا مش كده والله والله والله أنا بحسب كلامي كويس مش بس الكلام والتصرفات لازم تتوزن بميزان من ذهب، لأن مستقبل البلاد والشعوب لا يتم إلا بالعمل والعمل والعمل".
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