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خبيرة إتيكيت: الزيارة في العيد يفضل ألا تزيد عن نصف ساعة (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:01 ص
رانيا حسين
رانيا حسين
كساب أحمد
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شددت رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، على ضرورة إبلاغ أي شخص بتوقيت العزومة بوقت كافي، خاصة أن البعض قد يكون مرتبط بأمور أخرى، خاصة خلال فترة الأعياد مثل السفر لقضاء هذه العطلة في الشواطئ.

وتابعت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الزيارة في العيد يفضل ألا تزيد عن نصف ساعة أو ساعة بحد أقصى، لترك فرصة أخرى لزيارات الأقرباء الآخرين، ومن المهم جدًا زيادة الأقرباء من الدرجة الأولى في أول يوم، والأصدقاء من الممكن في ثاني يوم وخلافه.

ولفتت إلى ضرورة اصطحاب الأطفال عند زيادة الأقارب والأهل في العيد، لأن هذه الأمور من الضروري أن تزرع في الجيل الجديد.

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