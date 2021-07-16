خبيرة إتيكيت: الزيارة في العيد يفضل ألا تزيد عن نصف ساعة (فيديو)

شددت رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، على ضرورة إبلاغ أي شخص بتوقيت العزومة بوقت كافي، خاصة أن البعض قد يكون مرتبط بأمور أخرى، خاصة خلال فترة الأعياد مثل السفر لقضاء هذه العطلة في الشواطئ.





وتابعت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الزيارة في العيد يفضل ألا تزيد عن نصف ساعة أو ساعة بحد أقصى، لترك فرصة أخرى لزيارات الأقرباء الآخرين، ومن المهم جدًا زيادة الأقرباء من الدرجة الأولى في أول يوم، والأصدقاء من الممكن في ثاني يوم وخلافه.



