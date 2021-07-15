Advertisements

درة تحصل علي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
أعلنت الفنانة التونسية درة زروق، حصولها علي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.


ونشرت بوست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، وعلقت قائلة:"أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة لمنحي الإقامة الذهبية ولدعمها للفنانين والمبدعين وأتمنى أن يديم المحبّة والأخوة بيننا".


يذكر أن أخر أعمال الفنانة درة زروق مسلسل "بين السما والأرض" والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ويشاركها البطولة كل من هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى وغيرهم من النجوم،سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

أخبار تهمك

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يزود عدد أيام إجازة عيد الأضحى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ ساعة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يصدم الزمالك ويرفض هذه الصفقة

منذ 42 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

10:38 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس