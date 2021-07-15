درة تحصل علي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات





يذكر أن أخر أعمال الفنانة درة زروق مسلسل "بين السما والأرض" والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ويشاركها البطولة كل من هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى وغيرهم من النجوم،سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

أعلنت الفنانة التونسية درة زروق، حصولها علي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.ونشرت بوست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، وعلقت قائلة:"أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة لمنحي الإقامة الذهبية ولدعمها للفنانين والمبدعين وأتمنى أن يديم المحبّة والأخوة بيننا".