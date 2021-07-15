من هو محمد حسن الذي أهدى السيسي روحه تكريمًا خاصًا خلال احتفالية حياة كريمة 

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية حياة كريمه التي تقام الآن باستاد القاهرة، تكريم خاص بدرع مبادرة حياه كريمة في المؤتمر العام لحياة كريمة، المقام باستاد القاهرة الدولي، لروح محمد حسن عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ، وخريج البرنامج الرئاسي.



ومحمد لقي مصرعه بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله في تلك المحنة، وذلك في 18 مايو العام الماضي، وتسلم التكريم شقيق المرحوم محمد حسن محمد.



ويذكر ان محمد حسن يعد من أوائل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وابن مدينة شبرا الخيمة، وشارك في منتدى الشباب النسخة المحلية وفريق تنظيم منتدى شباب العالم

وعمل عضوا بمكتب نائب محافظ القليوبية الدكتورة إيمان ريان.



يذكر أن المرحوم محمد حسن، عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ قد لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأخيرة من مساء يوم الأحد الموافق 18 من مايو العام الماضي، إثر سقوطه من شرفة منزله ببهتيم شبرا الخيمة، أثناء إجراء مكالمة واختل توازنه وسقط على الفور مما أدى إلى مصرعه على الفور.



وأصدرت محافظة القليوبية القليوبية، بيانا رسميا، وقت الحادث أوضحت فيه ملابسات عضو مكتب نائب المحافظ "محمد حسن"، حيث اختل توازنه بالطابق الرابع بمنزله، وتم نقله لمستشفى ناصر وتوفى فور وصوله المستشفى، وتم دفن الجثمان عقب إنهاء الأوراق".



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد سقوط موظف من شرفة منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لموظف بمكتب نائبة محافظ القليوبية.



وكان ديوان عام المحافظة أعلن قبيل الحادث إيجابية إصابة الفقيد بفيروس كورونا المستجد، ويخضع لفترة عزل منزلي، إلا أنه سقط فجأة من شرفة الدور الرابع خلال حديثه في الهاتف.



وبسؤال أشقاء الراحل أكدوا أنه كان يتحدث في الهاتف من الشرفة بسبب سوء الشبكة، فاختل توازنه وسقط في الشارع، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى، مؤكدين أنه كان في مرحلة العلاج من فيروس كورونا.



وتقدم وقتها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باسمه وباسم القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة محمد حسن عضو المكتب الفنى لمكتب نائب المحافظ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمزيد من الحزن والأسى الفقيد، والذي يعد من أوائل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، داعيةً الله أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكتب "حسن"، منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "الأمنية الأولى والأخيرة، ربي لا تأخذني عصيا، وخذني توابا نقيا، أينما مت، وكيفما مت، آمين".



وكانت محافظة القليوبية، أعلنت أنه في ضوء ما أثير من أحاديث وأخبار حول إصابة "محمد حسن" أحد أعضاء فريق مكتب نائب المحافظ، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، بمكتب الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ أوضحت المحافظة في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه على الفور قامت نائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان، بإصدار تعليمات كإجراء احترازى بالعزل المنزلى لكل أعضاء المكتب لمدة 14 يوما، بناء على تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية، واتباع الاجراءات الوقائية ضد الفيروس وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

