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السيسي للمصريين: "قبل ما يحصل أي حاجة لمصر لازم أنا والجيش نروح"

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لم تستطيع النجاح أو تخطي التحديات إلا بالتكاتف والتعاون بين جميع أفراد شعبها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحية المشروع الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "بالمناسبة في كل اللي فات احنا لم ننجح الا لما كنا معنا، أي تحدي لا يمكن النجاح فيه إلا لما نكون كلنا على قلب رجل واحد".

وتابع "من فضلكم كلامي لكل المصريين ولكل الأشقاء في إثيوبيا والسودان تعالوا نعمل اتفاق يحقق لنا الخير جميعا لنا ولكم ونعيش كلنا في سلام وأمان وهي كلمة انا بقولها لكل من يهمه الاستقرار والتنمية بعيدا عن أي شكل من أشكال التهديد، قبل ما يحصل أي حاجة لمصر لازم انا والجيش نروح علشان أي حاجة تحصل".

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