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كارتيرون يصدم الزمالك ويرفض هذه الصفقة
الخميس 15/يوليو/2021 - 11:01 م
محمد الدمتناوي
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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة التعاقد مع عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتحفظ كارتيرون على فكرة ضم عبدالله بكري، بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة في المباريات مع بيراميدز.
حيث لعب عبدالله بكري في الموسم الحالى 5 مباريات فقط بسبب دخوله في العديد من الأزمات مع إدرة النادي والأجهزة الفنية التي تعاقبت على قيادة الفريق.
حيث تم الاستقرار على ترشيح أسماء أخرى لتدعيم صفوف دفاع الزمالك خلال الفترة المقبلة، على رأسها محمد فتح الله كماتشو مدافع غزل المحلة، الذي نجح في جذب الأنظار إليه بشدة.
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