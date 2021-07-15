خبيرة إتيكيت: عيدية الزوج لزوجته تفضل أن تكون شيء شخصي (فيديو)

قال رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، إن العيدية أمر محبوب لدى الجميع سواء الصغار أو الكبار، لافتة إلى ان فكرة اعطاء فلوس في العيد معدية، أمر ليس به أي نوع من الاحراج، خاصة ان هذا الأمر معتاد، ويفضل أن تكون العيدية جديدة، وتوضع دخل ظرف.وتابعت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن اعطاء الزوج لزوجته عدية أمر جيد للغاية، ومن الممكن أن تكون العيدية شيء شخصي بدلا من الفلوس.وأشارت إلى أن الزيارات مطلوبة في العدي، ولكن قبل ال قيام بزيادة أحد الاقارب، يفضل التواصل وتحديد التوقيت الانسب للزيادة.