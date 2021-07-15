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السيسي يمازح المصريين بشأن الخوف من أزمة السد: "عيشوا حياتكو"

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور في افتتاحية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري عندما طالب المصريين بعدم القلق بخصوص أزمة السد الإثيوبي.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "إحنا ماشين في طريقنا وخططنا، ماشين في كل شيء، وبقول لكم عيشوا حياتكو، فيه كلمة انتوا بتقولوها يا مصريين بس ميصحش، بلاش هري يعني".

وأضاف "كل سنة وانتوا طيبين وأنا بطمنكم بفضل الله أن كل الأمور ماشية بخير وسلام وأمان وأرجوكم متسمعوش كلام حد، كنت دائما صادق وأمين ومخلص وشريف وأنا مازالت على العهد ده متصدقوش كل الكلام اللي بتقال، ومش هنسى مرة تانية بتوجه لله بالشكر وبقوله يارب ساعدني كما ساعدتنا دائما لك الشكر والحمد يارب".

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