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الأمن الروسي يعلن تفاصيل إحباط هجوم إرهابي في موسكو

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أحبطت السلطات الروسية هجوما إرهابيا في العاصمة موسكو، حيث قامت باعتقال أحد المواطنين الروس كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد الأماكن العامة.
 

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي - أوردته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس - إنه "جرى اعتقال مواطن روسي كان يخطط لتنظيم عمل إرهابي في شهر يوليو الجاري بتفجير عبوة ناسفة في أماكن مزدحمة".
 

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على مكونات العبوة الناسفة في المخبأ الذي جهزه، ووجدت تعليمات صنعها ومراسلات مع أعضاء التنظيمات الإرهابية الدولية المتواجدة في سوريا، وكذلك أجهزة الاتصالات المستخدمة.

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