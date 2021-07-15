السوبرانو ايمان مصطفي: نتمني تقديم أوبرا عايدة في جميع الاماكن التاريخية بمصر ونؤمن بدور القوة الناعمة في الترويج للحضارة المصرية

اتم الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية جميع الاستعدادات الخاصة بالعرض التاريخي اوبرا عايدة الذي يقدم في الثامنه مساء الجمعة ١٦ يوليو علي المسرح المكشوف بالاكاديمية المصرية للفنون في روما بايطاليا احتفالا بمرور قرن ونصف علي تقديمها لاول مره في مصر عام ١٨٧١ وقد شهدت البروفات النهائية للعرض تألق وتركيز واداء متميز من جميع الفنانين بجانب عناصر الابهار من خلفيات وملابس واكسسورات فرعونية بالاضافة الي تصميم الاضاءة المبهر ، كما استعدت الاكاديمية المصرية للفنون بروما لاستقبال عددا من السفراء العرب والاجانب بجانب الجمهور من الجاليات المصرية والعربية والايطالية وتعد هذه هى المرة الاولي التي يقدم فيها اوبرا عايدة بفنانين مصريين في ايطاليا.













وقالت الدكتورة ايمان مصطفي المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة ورئيس الوفد الفني انها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الاوبرا وخاصة ان اوبرا عايدة تعد ايقونه الفن الرفيع وأكدت ان العرض يعد من الاعمال الفنية الضخمة والصعبة وان فريق العمل امام تحدي كبير للتأكيد علي الريادة الفنية المصرية و قدرة الفنانين المصريين علي المنافسة العالمية وتمنت إعادة تقديم اوبرا عايدة من جديد في الاماكن السياحية والتاريخية بمصر نظرا لأهمية دور القوة الناعمة في الترويج للحضارة المصريةو دعم الاقتصاد الوطني .













اوبرا عايدة من اخراج هشام الطلى ويؤديها نجوم فرقة اوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة ، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، أسامة علي في دور الرسول ، عزت غانم في دور الملك ، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش.











