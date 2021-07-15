Advertisements

النقد الدولي: الأمم المتحدة تعتبر "حياة كريمة" من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أشاد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة بالمؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

وأكد محيي الدين - في كلمة متلفزة - أن الأمم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم .

وشدد على أن الأمم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية والتي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر وخاصة الفقر المدقع في بلادنا كما تراعي أيضا تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع وخاصة الفئات الأضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والأطفال يضاف إلى ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة سواء في القرى أو المدن والأحياء الصغيرة وفقا لهذه المعايير قامت الأمم المتحدة باختيار هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات خاصة أنها تتم طبقا لجدول زمني محدد يبدأ من 2019 حتى 2024.

واختتم محي الدين كلمته قائلا هذه المبادرة على القرى فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوى حياة أهلها وبالتالي تستمر معدلات النمو الأكثر شمولا لكافة والأكثر تأثيرا على عموم الناس.

وانطلقت منذ قليل، احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتتضمنت الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

‎مبادرة “حياة كريمة”، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

أخبار تهمك

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. السيسي يزود عدد أيام إجازة عيد الأضحى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يصدم الزمالك ويرفض هذه الصفقة

منذ 42 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 7 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

10:38 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس