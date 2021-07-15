فرج عامر يكشف تفاصيل دخول سموحة موسوعة جينس كأكبر نادي في العالم



كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل دخول نادي سموحة موسوعة جينس كأكبر نادي في العالم.



وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "نادي سموحة 3 فروع، وإجمالي مساحة نادي سموحة تتجاوز 460 فدان، وبالتالي فهو أكبر نادي في العالم".



وتابع أن هناك اتصال حدث بين نادي سموحة وموسوعة جينس، وسيحدث مقابلة بالغد عن طريق الفيديو كونفرس، والإعلان عن ذلك في احتفال كبير لنادي سموحة.



وعن توقعاته للدوري، قال فرج عامر: "الدوري هيكون بين الأهلي والزمالك.. الأهلي في حالة هايلة وعندنا ثقة كبيرة في ادارة النادي، لكن مباراة يوم السبت عايزة تركيز كبير أووي".



