رئيس الوزراء السوداني يلتقي بنظيره الإيفواري

التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، وذلك على هامش اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية (IDA) المقامة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتفعيلها في عدد من مجالات التنمية.