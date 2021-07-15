شاهد.. الصور الأولى من حفل خطوبة كارولين عزمي





وحضر الحفل العائلتين والأصدقاء المقربين وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.





وكانا الثنائي كارولين عزمي، وبيشوي ويليم يتبادلان التعليقات عبر حساباتهم على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، كما أن بيشوي ويليم هو نجل رجل الأعمال سمير ويليم.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل طلقتك نفسي الذي شارك في بطولته معها أحمد عصام، هاجر أحمد، ولاء الشريف، ميدو عادل،وغيرهم من النجوم.

احتفلت الفنانة كارولين عزمي بحفل خطوبتها علي رجل الأعمال بيشوي ويليم اليوم.