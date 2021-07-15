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موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أمام كايزر تشيفيز

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:30 م
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على مشاركة أكرم توفيق فى الجبهة اليمنى للفريق الأحمر أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاركة أكرم توفيق أمام كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

وحدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أكرم توفيق أساسيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على الرغم من عودة محمد هانى وجاهزيته للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه التام من إصابة الشد فى العضلة الأمامية.

و فضل موسيماني الدفع بأكرم توفيق الذى نجح فى كسب ثقة بيتسو موسيماني باعتباره يتميز بالتغطية الدفاعية واللعب فى المواجهات المباشرة لاعب ضد لاعب عن محمد هاني.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة كايزر تشيفز بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و تقام مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

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مواجهة كايزر تشيفز رياضة الاهلي الأهلي ضد كايزر تشيفز

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