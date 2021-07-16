Advertisements

وست هام يترقب مصير لينجارد مع مانشستر يونايتد

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أبدى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي ثقته في التعاقد مع جيسي لينغارد جناح فريق مانشستر يونايتد، لكنه ينتظر القرار الأخير في مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما عاد إلى مانشستر يونايتد ليشارك في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، كما أنه سيعقد محادثات مع النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب الفريق، مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع يونايتد.

وأضافت أن وست هام تعاقد مع لينغارد على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث سجل تسعة أهداف للفريق الذي يدربه الاسكتلندي ديفيد مويز الأمر الذي نتج عنه عودته لصفوف المنتخب الإنجليزي.

وكان لينغارد ضمن قائمة مكونة من 33 لاعبا للمنتخب الإنجليزي خلال الاستعداد لمنافسات أمم أوروبا (يورو 2020)، كما شارك في مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة، قبل أن يتم استبعاده من ضمن سبعة لاعبين أخرين لم يضمهم غاريث ساوثغيت للقائمة النهائية للفريق. وأنهى وست هام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس برصيد65 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست هام مانشستر يونايتد لينجارد امم أوروبا

أخبار تهمك

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يصدم الزمالك ويرفض هذه الصفقة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يزود عدد أيام إجازة عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ 38 دقيقة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ ساعة و 10 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - وست هام يونايتد 3 × 1 مانشستر يونايتد

أهداف مباراة - وست هام يونايتد 0 × 4 مانشستر سيتي

أهداف مباراة - مانشستر سيتي 1 × 0 وست هام يونايتد

أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 1 وست هام يونايتد

أهداف مباراة - وست هام يونايتد 0 × 5 مانشستر سيتي

أهداف مباراة - وست هام يونايتد 2 × 0 مانشستر يونايتد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

12:40 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

10:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس