أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»





تمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضم صفقته المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وطالب المدير الفني، إدارة النادي بضرورة التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.





ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.





وتتجه نية إدارة النادي الأهلي، لفتح ملف التفاوض مرة أخرى مع اللاعب، بعد فشل المفاوضات الأخيرة لاستقطابه بسبب تمسك ناديه.





وكان المارد الأحمر قرر رفع المقابل المادي وعرضه المالي إلى صن داونز، في محاولة من أجل إقناعه بالتنازل عن خدمات سيرينو، والتواجد داخل أروقة التتش، في الميركاتو الماضي ولكن دون جدوى.



