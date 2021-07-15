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السيسي عن أزمة السد الإثيوبي: "في كلام مقدرش أقوله" (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحرك مصر الأخير في مجلس الأمن هو لوضع أزمة السد الإثيوبي على الأجندة الدولية.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "الموضوع مترتب كويس وليس وليد اللحظة، فيه كلام أقدر أقوله وفيه كلام تاني مش هقدر أقوله بصراحة وده اللي بنعده جوه مصر".

وأضاف "مشروع تبطين الترع رصدت له مصر ما يقرب من 60 مليار جنيه وخلال سنتين أو ثلاث سيتم الانتهاء منه، وهناك مشروع محطات معالجة المياه والهدف منه هو الاستفادة القصوى مما لدينا من مياه، وحتى نكون أخذنا بالأسباب في كل شيء، بنقول للآخرين انتوا تعيشوا وإحنا نعيش، ومصر دولة كبيرة".

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