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خبير: الألياف الغذائية مضادة للسرطان

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضًا، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضًا.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تستخرج مادة مضادة للسرطانات، موضحًا أن العالم أصبح يلجأ مؤخرًا إلى النباتات الطبيعية من أجل فقدان وزنه بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن الأنظمة الغذائية الجيدة ولمرضى السمنة لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة.

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