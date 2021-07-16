وكيل وزارة الحج والعمر: المشاركون في هذا الموسم محصنون ضد كورونا

قال محمد البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة، إن 60 ألف حاج يؤدون شعيرة الحج هذا العام وفق خطة محددة تشهد تنظيمًا دقيقًا.



وأشار "البيجاوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن كل المشاركين في موسم الحج هذا العام تم تحصينهم بلقاح مضاد كورونا.



وأكد أن السعودية تجني ثمار الإجراءات عالية الدقة والمستوى في تطبيق الاحترازاية والإجراءات الوقائية التي جعلت المملكة في مصاف الدول المقدمة في الحد من آثار جائحة كورونا، والذي مكن المملكة من إقامة شعيرة الحج هذا العام.

