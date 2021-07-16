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إبراهيم عيسى: خطاب السيسي سيكون له صدى في إثيوبيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الحالة التي انتابت الحضور باحتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري، عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة السد الإثيوبي.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس: "يبدو أن الرأي العام المصري عبر عن نفسه في هذا المشهد في وجود جمهور من فئات مختلفة ومن أجيال مختلفة، إذا أن موضوع السد الإثيوبي والنيل كان حاسمًا في إثارة مشاعر هذا الشعب ووجدانه وتفاعله".

وأضاف: "الدليل على هذا التفاعل هو الوقوف ومقاطعة خطاب الرئيس بلحظات من الهتاف والتصفيق والتهليل لأن الشعب المصري في هذه اللحظة اجتمع على موضوع النيل الذي يجري في قلب كل مصري، وخاصة عندما استخدم الرئيس السيسي تعبير لا يليق أن نقلق وتأكيده أن الشعب عليه أن يطمئن أن هذه القصة مدروسة وموضوع كل احتمالاتها وموجودة في وجدان القرار السياسي".

واستكمل: "الرئيس كان يقصد من هذه العبارة أنه لا يليق بنا أن نخاف أو يتوارد إلى أذهاننا أن حكومتنا ورئيسنا لن يحافظوا على مياهنا أو أن يأخذنا القلق إلى التخوف، ويبدو أنها كانت لحظة تاريخية واضحة خصوصا مع الجملة التي قالها الرئيس وستكون ذات صدى في إثيوبيا، وهي إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر وجربنها قبل كده وكان عند كلمته، عندما قال إن سرت خط أحمر فكانت خط أحمر، وها هو استعاد نفس الصلابة والإرادة في مواجهة أي تحدي لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، لتصبح هذه الكلمة هي عنوان المرحلة وعنوان الفترة وعنوان مصر في هذه الأزمة".

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