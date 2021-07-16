إبراهيم عيسى: خطاب السيسي سيكون له صدى في إثيوبيا

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الحالة التي انتابت الحضور باحتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري، عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة السد الإثيوبي.





وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس: "يبدو أن الرأي العام المصري عبر عن نفسه في هذا المشهد في وجود جمهور من فئات مختلفة ومن أجيال مختلفة، إذا أن موضوع السد الإثيوبي والنيل كان حاسمًا في إثارة مشاعر هذا الشعب ووجدانه وتفاعله".





وأضاف: "الدليل على هذا التفاعل هو الوقوف ومقاطعة خطاب الرئيس بلحظات من الهتاف والتصفيق والتهليل لأن الشعب المصري في هذه اللحظة اجتمع على موضوع النيل الذي يجري في قلب كل مصري، وخاصة عندما استخدم الرئيس السيسي تعبير لا يليق أن نقلق وتأكيده أن الشعب عليه أن يطمئن أن هذه القصة مدروسة وموضوع كل احتمالاتها وموجودة في وجدان القرار السياسي".



