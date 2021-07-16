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أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-7-2021.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قفزت أسعار الذهب الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات باستمرار الارتفاع  المعدن الأصفر بعد أن تجاوز السعر العالمي  مستويات 1830 دولار، ليرتفع جرام الذهب 7 جنيهات.

وسجل "عيار 18" نحو 683.25 جنيها، و"عيار 21" الأكثر شعبية يسجل 797 جنيها، وبلغ  "عيار 24" سعر 910.75 جنيه و سجل الجنيه الذهب 6376 جنيهات.




أسعار الذهب عالميًا:

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