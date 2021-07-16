أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-7-2021.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

قفزت أسعار الذهب الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات باستمرار الارتفاع المعدن الأصفر بعد أن تجاوز السعر العالمي مستويات 1830 دولار، ليرتفع جرام الذهب 7 جنيهات.





وسجل "عيار 18" نحو 683.25 جنيها، و"عيار 21" الأكثر شعبية يسجل 797 جنيها، وبلغ "عيار 24" سعر 910.75 جنيه و سجل الجنيه الذهب 6376 جنيهات.

















أسعار الذهب عالميًا: