أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 16-7-2021

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية أجازة عيد الأضحي في البنوك اليوم الجمعة، ليسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع, وفي بنك قناة السويس سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.





وفي البنوك الخاصة (البنك التجاري الدولي - اتش اس بي سي - بلوم - كريدي اجريكول) استقرت أسعار الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع, كما استقر في بنك (وفا التجاري) ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.









وبالنسبة للعملات العربية, سجل الريال السعودي هدوءا في بنكي (الأهلي المصري - مصر) ليسجل 4.16 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع.