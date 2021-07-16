عضو بالشيوخ: الخط الأحمر في كلمة السيسي قد تؤدي لحلحلة أزمة السد

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة السد الإثيوبي كان حاسمًا وكان رسالة للداخل أن مصر تعمل في أكثر ما تستطيع فيما يتعلق بالتنمية ولكنها في الوقت ذاته لن تفرط في حقوقها خاصة فيما يتعلق بقضية المياه.





وأضاف "حسين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الجزء المرتجل من كلمة الرئيس السيسي هي أبلغ رد على الأصداء السلبية التي جعلت الناس تقلق، مؤكدًا أن الرئيس استطاع في هذه الكلمة أن يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري كما أنها رسالة حاسمة لمن يعتقدون أنهم قادرون على تهديد مصر.





وتابع: "مثلما كان خط سرت- الجفرة خط أحمر في تصريحات سابقة للرئيس السيسي، فإن تصريحاته اليوم عندما قال أن المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر كانت بنفس القوة وقد تؤدي إلى حلحلة في هذه القضية وأن يفيق الغافلون ويدركوا أن طريق التعاون هو الأفضل لهم".



