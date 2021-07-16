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تامر أمين: ما يقوم به الرئيس السيسي إعجاز وليس إنجاز

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الإعلامي تامر أمين، أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس إنجازًا وإنما يقترب من مرحلة الإعجازة.

وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقوم بعمله فقط، ولكن يقوم بعمل من سبقوه أيضًا، معلقًا: "أنا بقول هذا الكلام وبي يشهد علي، وما أقوله ليس نفاقًا أو مجاملة ولكن الواقع يقول ذلك، ومن لا يرى ذلك فيكون لديه مشكلة في البصر والبصيرة".

وتابع: "ما يقوم به الرئيس السيسي شغل الرئيس الحالي والرؤساء السابقين والحكومات السابقة، الرئيس السيسي يصحح الأخطاء ويقلل الفجوة، ويعطي لأهالي الريف حقهم الذي اتهضم قديمًا".

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تامر أمين السيسي الرئيس

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