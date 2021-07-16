Advertisements

تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 23 يوليو بدبي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي يوم ٢٣ يوليو في دبي.

ونشر تامر حسني، البوستر الخاص بالحفلة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكان تامر حسني قد علق على أزمته مع الفنانة حلا شيحة خلال الساعات القليلة الماضية قائلاً: "نهاركم جميل يا أغلى الناس .. الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير".

وأضاف: "للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك ، فا أنا مضطر أرد هنا برضو.

أخبار تهمك

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ ساعة و 13 دقيقة

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يصدم الزمالك ويرفض هذه الصفقة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 8 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يزود عدد أيام إجازة عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ 42 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

12:40 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

10:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس