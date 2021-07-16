تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 23 يوليو بدبي









وأضاف: "للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك ، فا أنا مضطر أرد هنا برضو.

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي يوم ٢٣ يوليو في دبي.ونشر تامر حسني، البوستر الخاص بالحفلة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وكان تامر حسني قد علق على أزمته مع الفنانة حلا شيحة خلال الساعات القليلة الماضية قائلاً: "نهاركم جميل يا أغلى الناس .. الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير".