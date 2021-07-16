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كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلم "موسى" قبل طرحه في السينمات

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صوره له من فيلم موسي.

وعلق قائلا: "يوم 11 أغسطس في كل السينمات، فيلم موسي".

يذكر أنه بدأ تصوير فيلم موسي في أكتوبر 2019، وانتهى في شهر يوليو الماضي، وشهد التصوير عدة توقفات بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بمسلسل الإختيار وبسبب جائحة كورونا.

وتدور أحداث فيلم موسي في إطار من الخيال العلمي ودراما الأكشن والإثارة.

الفيلم من بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي،من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي فليمز.


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