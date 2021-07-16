شاهد.. كيف تدخل وزير النقل لمنع وقوع حادث تصادم بالسكة الحديد

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد قيام تدخل المهندس كامل الوزير، وزير النقل بالتدخل لمنع اصطدام أحد جرارات السكة الحديد بسيارة نقل للقادم من حلوان إلى العباسية.





وكان سائق السيارة يمر بسيارته على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة، ولذلك أمر وزير النقل باستدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة خاصة أنه أثناء هذه الواقعة كان هناك قدوم لأحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية وكان من الممكن أن يحدث كارثة.



