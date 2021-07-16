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عاجل.. فرجاني ساسي يصل قطر للانضمام إلى الدحيل

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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وصل العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل الدولي التونسي فرجاني ساسي تمهيدًا للانضمام لنادي الدحيل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يوقع فرجاني ساسي على عقود انضمامه للدحيل القطري بعد اجتياز الفحص الطبي الذي سيوقع عليه.

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء حيث رفض اللاعب التونسي تمديد تعاقده مع النادي الأبيض.

وكان فرجاني ساسي قد تلقى عددًا من العروض خلال الفترة الماضية لكنه فضل الانضمام للدحيل القطري.

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