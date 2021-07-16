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منتج "مش أنا" يفجر مفاجآت.. ويؤكد: "تامر حسني حذف كل اللي طلبته حلا شيحة"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشف أحمد دسوقي، أحد منتجي فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني، عن مفاجآت جديدة بخصوص أزمة حلا شيحة الأخيرة وتبرأها من كليب "بحبك".

وكتب دسوقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "كل اللي طلبته حلا تامر نفذه و زيادة ومكانش ليها أي طلبات بخصوص الكليب وتامر وقف في ضهرها وصمم يشيل كل اللي طلبته وعارض كل جهات الإنتاج عشان كان في خطوره على درامة الفيلم وتحملها تامر على عاتقه وفتح الفيلم تاني مع المخرجه ومعايا شخصياً وبقينا بنشيل وبنحاول نحل الدراما بطريقه تانيه مرهقه ومتعبه جداً".

وأضاف: "تامر عشان خاطر ارضاء حلا فضل قاعد في المنتاچ اسبوع كامل بيحل اضرار حذف المشاهد اللي طلبتها حلا عشان السياق الدرامي ميتأثرش بالسلب و الحقيقه ان كل جهة الإنتاج كانوا رافضين الحذف لإن دا شغل و كل حد اخد اجره عليه و مينفعش نبوظ فيلم بيتصور في سنتين و بيتحضر في سنه و فيه نجوم كبار عشان استاذه حلا وصلت فجأه للسلام النفسي مع نفسها و هل من الصح انها تدي نفسها الحق انها تتهم و تشكك في النوايا و العقائد الدينيه لناس وقفوا جانبها دا كلام لا يعقل و مرفوض تماماً".

وتابع: أنا مصدوم من تصريحات حلا تحديداً في حق الراجل الوحيد اللي كان في ضهرها و كمان حارب عشان يجيبلها اجر كبير جداً عشان يرفع من روحها المعنويه بعد ما طلبت منه يساعدها عشان ترجع في السينما بقوه و للعلم … كلمة حق قدام ربنا في حق  الراجل دا عشان اجرها المادي يكبر تامر خصم من اجره الشخصي عشان يتحط عند حلا دا غير انها مكانتش بترد علينا كلنا قبل طرح الفيلم نهائي …كان ممكن يا حلا تتكلمي معانا كلنا او تيجي تشوفي الفيلم قبل نزوله و نحل كل شيء بمنتهى الود و الإحترام معرفش ليه عملتي كدا و كلنا كنا جانبك.

يذكر أن فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم قصة تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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