تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال صفحتها على "فيسبوك"، عن ارتفاع في درجات الحرارة خلال ٧٢ ساعة مقبلة.



ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، متوقعة أن تسجل القاهرة ٣٩ درجة، وجنوب الصعيد ٤٢ درجة خلال ساعات النهار.



وأوضحت "الهيئة"، أن هذه الأجواء تستمر حتي يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو، ثم يبدأ انخفاض طفيف بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك.



