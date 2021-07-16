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مواعيد مباريات يوفنتوس الـ5 الأولى في الدوري الإيطالي الممتاز
الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:30 ص
علي خلاف
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن جدول منافسات الدوري الإيطالي في الموسم المقبل 2021/2022.
وأفادت رابطة الكالتشيو بأن الموسم الجديد من الدوري الإيطالي سينطلق يوم 22 أغسطس المقبل ومن المقرر أن ينتهي الموسم في يوم 22 مايو 2022.
وستكون هناك 5 جولات في منتصف الأسبوع في الأيام التالية : 22 سبتمبر و 27 أكتوبر و 1 ديسمبر و 22 ديسمبر و6 يناير وسيتم أخذ فترات راحة دولية في 5 سبتمبر و10 أكتوبر و 14 نوفمبر و 30 يناير و 27 مارس.
يسعى يوفنتوس للدخول بقوة في الموسم الحالي والمنافسة على لقب الدوري الذي غاب عنه في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع بعد أن خطف إنتر ميلان لقب الكالتشيو لصالحه.
ويستعرض الفجر الرياضي موعد أولى مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي:-
الأسبوع الأول : أودينيزي ويوفنتوس يوم الأحد 22 أغسطس 2021
الأسبوع الثاني : إمبولي ويوفنتوس يوم الأحد 29 أغسطس 2021
الأسبوع الثالث : يوفنتوس ونابولي يوم الأحد 12 سبتمبر 2021
الأسبوع الرابع : ميلان ويوفنتوس يوم الأحد 19 سبتمبر 2021
الأسبوع الخامس : يوفنتوس وسبيزيا يوم الأحد 22 سبتمبر 2021
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