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نبيلة مكرم: انزعجت من الانتقادات في أول سنة بالوزارة(فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:25 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كساب أحمد
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علقت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج على تعرضها للهجوم، قائلة: إن «العمل العام لابد له من هجوم، والجميع قد يتعرض لهذا الموضوع»، مضيفة «أن الكمال لله وحده، والأخطاء موجودة وأحيانا يلفت الانتقاد نظري لأشياء لم أكن أنتبه لها، لكن الهجوم للهجوم لا يصح».

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامي، حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على صدى البلد، «أنني لا استطيع تحديد تيارات بعينها تستهدفني إنما بالتأكيد يوجد هجوم ونقد وقد يصل للتعدي في بعض الأوقات على شخصي وعائلتي»، مضيفة «أننا في مهمة وطنية خالصة، يجب أن نعمل دون أن نلتفت إلى المواقف التي تريد إيقافنا».

وتابعت الهجوم كان في أول سنة من تولي الوزارة كان مزعجا بالنسبة لي وللأسرة أيضًا بسبب أنني لم أكن معتادة على تلقى الهجوم، مضيفة: «أنما الآن أصبحت معتادة على ذلك والأسرة دائما تناصرني وتشجعني».

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نبيلة مكرم بوابة الفجر الفجر

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