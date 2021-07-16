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حنان مطاوع توجه رسالة لمنة شلبي بخصوص "ليه لأ".. فماذا قالت؟

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثنت الفنانة حنان مطاوع على أداء زميلتها منة شلبى فى مسلسلها "ليه لأ"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك: "ليه لأ الجزء التانى عمل فى منتهى الجمال والعذوبة والإتقان، عن جمال منة شلبى العالمية وجمال مريم نعوم ومريم أبو عوف وسليم (يونس).


يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر

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