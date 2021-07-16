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الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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حسم نادي الزمالك صفقة كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض الذى أعلن رحيله بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات متقدمه مع نادي طلائع الجيش لضم لاعب وسط الفريق مهند لاشين.

وأوضحت التقارير أن الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي طلائع الجيش بشأن ضم لاشين، في الميركاتو الصيفي القادم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي.

ومن المحتمل أن تتضمن الصفقة انتقال بعض لاعبي الزمالك إلى صفوف نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة.

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فرجاني ساسي الزمالك

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