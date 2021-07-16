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مونتير فيلم "مش أنا": مصر كلها بعتالي عايزة تشوف المشاهد المحذوفة"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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علق عمرو عاكف مونتير فيلم "مش أنا" لتامر حسني وحلا شيحة على حذفه عددًا من مشاهد الفنانة حلا شيحة من الفيلم بناءً علي رغبتها.

ونشر مونتير الفيلم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، بوست وعلق قائلا: "مصر كلها بعتالي عايزة تشوف المشاهد".

يذكر أن الفنان تامر حسني، قام بلبرد علي هجوم الفنانة حلا شيحه عليه بسبب فيديو كليب أغنية بحبك وعلق قائلا:"أنا زعلان منك جدا يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقة، ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح، واتهامات باطلة ليا، احتراما لحاجات كتير يمكن فايتاكِ، بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا، وهكتفي بالتوضيح دا، وربنا يهدي الجميع، ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".

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