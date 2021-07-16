حسن الرداد يستأنف تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح"

يستئنف الفنان حسن الرداد تصوير مشاهده المتبقية من فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح".



ويتم التصوير في إحدي معارض السيارات في منقطة السادس من أكتوبر.





تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل لأزمة كبيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب وتتوالى الأحداث.



فيلم من بطولة حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ومي عمر، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد بدير، وعباس أبو الحسن وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد حماقي.



يذكر أن أخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم "توأم روحي" وشاركته البطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي وغيرهم من النجوم.