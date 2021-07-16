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"بحبك" لتامر حسني وحلا شيحة تحقق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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حققت أغنية "بحبك" لتامر حسني، من فيلم "مش أنا " 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وزادت مشاهدات الأغنية بشكل كبير، بعد بوست الفنانة حلا شيحة التي كتبته مهاجمة الفنان تامر حسني بسبب نزول الكليب وقالت أنها تابت عن هذة المشاهد وأنه لم يحترم رغبتها.

أغنية “بحبك”، من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، توزيع توما، إخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.


وتقول كلمات الأغنية: "تعالي هنا بقولك اي، قلبي ازاي كده ريحتيه، عارفة بحس معاكي بأي.. حياة طمنتيني على عمري.. يا هديتي على
طول صبري.. كفاية اسمي صوتك حلاه".

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