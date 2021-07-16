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التشكيل المتوقع للأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الأهلي ونظيره كايزر تشيفز في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام كايزر تشيفز فى نهائى دورى الابطال

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع

عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشه فى وسط الملعب

وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

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