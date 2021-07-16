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بوروسيا دورتموند يصدم تشيلسي بشأن الصفقة الكبرى

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم نادي بوروسيا دورتموند موقفه بشأن العرض المقدم من نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت  شبكة "سكاي سبورتس"، عرض تشيلسي على دورتموند ضم تامي أبراهام أو كالوم هودسون أودوي، كجزء من الصفقة، إلا أن النادي الألماني يتمسك بمهاجمه بشدة.

ويستهدف تشيلسي التعاقد مع مهاجم جديد، هذا الصيف، بعد المعاناة التهديفية التي واجهوها في الموسم الماضي، رغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وافتقد لاعبو المدرب توماس توخيل الفاعلية، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق كل من تيمو فيرنر وأبراهام، في الموسم المنصرم، برصيد 12 هدفًا فقط.

على الجهة الأخرى، خاض هالاند مع دورتموند 41 مباراة، في جميع المسابقات خلال الموسم الأخير، ونجح في تسجيل 41 هدفًا وصناعة 12.

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