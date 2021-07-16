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بسبب مشاجرة.. مقتل عامل وإصابة نجله في البساتين

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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أقدم عاطل على قتل رجل وإصابة ابنه في مشاجرة بسبب خلافات بينهم في منطقة البساتين، بمحافظة القاهرة.
وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب.

 بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل ونجله بسبب خلافات بينهم قام على إثرها الأول بالتعدي على الثاني ونجله، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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