Advertisements

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
ردت سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" لتامر حسني وحلا شيحة، على البوست الذي نشره الداعية الإسلامي معز مسعود لدعم زوجته حلا شيحه بعد تبرأها من العمل.

وقالت سارة وفيق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، "أستاذ معز انا سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا.. قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه انك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها.. خلينا نتكلم بالحق بعد اذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه وبأي حق بعد ما صورت واخدت اجرها كامل؟".

وتابعت:" احنا مالنا انك اتجوزتها !!! انت اتجوزتها فنانة وبتصور الفيلم دا ودي حاجه بينك وبينها احنا مالنا وكمان بتقول كنت هتاخد اجراء..إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش اي حق تاخد اي إجراء المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير افيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين".

وأضافت:" انت متعملش حاجه غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا والمنتج والفنان تامر حسني فتحنا الفيلم وعيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني ماديًا عشان يرضي حلا مع انها مشاهد من وجهة نظري طبيعيه وكوميديه ورومانسيه راقيه لأن دي طبيعة افلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي واحترم وجهة نظرها ".

وأستطردت:" فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من ٢١ يوم من ساعه ما الفيلم نزل ماهو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريبًا شافت الفيلم ومحقق اعلى ايرادات كنت فين حضرتك وهي كانت فين ؟؟؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه وبعدين دا كليب رومانسي والمراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج ودي مصاريف كبيره اوي وحلا وافقت تصور برضاها ورغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها وتقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها وتورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم، بعدين حضرتك كنت فين وهي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميله دي منصحتهاش بيها، دا لو مش انت اللي كاتب البوست اصلًا ".

واختتمت حديثها قائلة:" انا مكنتش ناويه ارد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الادب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني مااردش عشان خاطر نفسيتها بس انت استفذتني بصراحه ولو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فا إنت فضلت نفسك على حساب حلا وللأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو انت السبب برضو والعلم عندالله".

أخبار تهمك

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 9 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 4 ساعات

مكاسب برشلونة من وراء تجديد عقد ميسي

منذ 39 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

منتج "مش أنا" يفجر مفاجآت.. ويؤكد: "تامر حسني حذف كل اللي طلبته حلا شيحة"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

منذ أقل من ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الزمالك المرتقبة

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:05 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

01:51 ص

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس