رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

ردت سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" لتامر حسني وحلا شيحة، على البوست الذي نشره الداعية الإسلامي معز مسعود لدعم زوجته حلا شيحه بعد تبرأها من العمل.



وقالت سارة وفيق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، "أستاذ معز انا سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا.. قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه انك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها.. خلينا نتكلم بالحق بعد اذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه وبأي حق بعد ما صورت واخدت اجرها كامل؟".



وتابعت:" احنا مالنا انك اتجوزتها !!! انت اتجوزتها فنانة وبتصور الفيلم دا ودي حاجه بينك وبينها احنا مالنا وكمان بتقول كنت هتاخد اجراء..إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش اي حق تاخد اي إجراء المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير افيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين".



وأضافت:" انت متعملش حاجه غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا والمنتج والفنان تامر حسني فتحنا الفيلم وعيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني ماديًا عشان يرضي حلا مع انها مشاهد من وجهة نظري طبيعيه وكوميديه ورومانسيه راقيه لأن دي طبيعة افلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي واحترم وجهة نظرها ".



وأستطردت:" فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من ٢١ يوم من ساعه ما الفيلم نزل ماهو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريبًا شافت الفيلم ومحقق اعلى ايرادات كنت فين حضرتك وهي كانت فين ؟؟؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه وبعدين دا كليب رومانسي والمراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج ودي مصاريف كبيره اوي وحلا وافقت تصور برضاها ورغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها وتقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها وتورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم، بعدين حضرتك كنت فين وهي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميله دي منصحتهاش بيها، دا لو مش انت اللي كاتب البوست اصلًا ".



واختتمت حديثها قائلة:" انا مكنتش ناويه ارد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الادب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني مااردش عشان خاطر نفسيتها بس انت استفذتني بصراحه ولو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فا إنت فضلت نفسك على حساب حلا وللأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو انت السبب برضو والعلم عندالله".