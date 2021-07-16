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رد ناري من "محمد رمضان" على الفيشاوي بعد سخريته منه

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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رد الفنان محمد رمضان على سخرية الفنان أحمد الفيشاوي ،بعدما نشر مقطع فيديو لـ رمضان وهو في حمام السباحة، ساخرا منه.


ونشر محمد رمضان مقطع الفيديو الذي نشره الفيشاوي ، عبر خاصية “ الاستوري ” ، بحسابه عبر موقع تداول الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”، وعلق قائلا: “ بحب جمهوري “ وو ضع مقطع صوتى قصير من أغنيته ” أنا بيكوا فارد السيطرة ”.


يذكر أن آخر أعمال رمضان مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد، تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، ومن إخراج محمد سلامة.

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