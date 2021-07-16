تصريحات بيريز تضع ريال مدريد في ورطة

كشف ريال مدريد، عن تفاصيل جديدة ومثيرة، بشأن التسريبات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز.





صحيفة "إل كونفيدينشيال" الإسبانية، كانت قد نشرت تسريب صوتي لبيريز، يعود إلى عام 2006، وهو يتحدث بشكل غير لائق عن أساطير ونجوم الفريق إيكر كاسياس وراؤول وكريستيانو رونالدو وغيرهم.





وكتب نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "برنامج (الترانزيستور) على إذاعة أوندا سيرو، كشف عن لقاء مع الصحفي أبيلان في عام 2011 مع نائب رئيس ريال مدريد إدواردو فرنانديز دي بلاس في مطعم كومبارو".





وتابع، "أبيلان ابتز نائب الرئيس من خلال طلبه 10 ملايين يورو لعدم تسريب التسجيلات الصوتية غير القانونية".



