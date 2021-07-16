Advertisements

تصريحات بيريز تضع ريال مدريد في ورطة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف ريال مدريد، عن تفاصيل جديدة ومثيرة، بشأن التسريبات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

صحيفة "إل كونفيدينشيال" الإسبانية، كانت قد نشرت تسريب صوتي لبيريز، يعود إلى عام 2006، وهو يتحدث بشكل غير لائق عن أساطير ونجوم الفريق إيكر كاسياس وراؤول وكريستيانو رونالدو وغيرهم.

وكتب نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "برنامج (الترانزيستور) على إذاعة أوندا سيرو، كشف عن لقاء مع الصحفي أبيلان في عام 2011 مع نائب رئيس ريال مدريد إدواردو فرنانديز دي بلاس في مطعم كومبارو".

وتابع، "أبيلان ابتز نائب الرئيس من خلال طلبه 10 ملايين يورو لعدم تسريب التسجيلات الصوتية غير القانونية".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أصدر بيانًا رسميًا منذ أيام، على لسان فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يؤكد أنه سيرفع دعوة قضائية ضد الصحيفة ومن تعاونوا لتسريب هذه المقاطع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى ريال مدريد

أخبار تهمك

مكاسب برشلونة من وراء تجديد عقد ميسي

منذ 41 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الزمالك المرتقبة

منذ 39 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مارسيلو ليس الأول.. 5 أساطير تمت إهانتهم في الريال بالرحيل قبل الاعتزال

كاسياس يعود من جديد لأحضان ريال مدريد

بيريز يفتح الباب لعودة كاسياس لريال مدريد

بيريز يكشف تطور جديد بشأن صفقة كيليان مبابي

فضيحة تضرب ريال مدريد.. بيريز يهين أساطير الملكي في تسريب صوتي

فلورنتينو بيريز يرد بقوة على التسريبات المهينة في حق اسطورتي ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:05 ص

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

01:51 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس