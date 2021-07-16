ظهور مفاجئ لحنان ترك بعد سنوات من اعتزالها التمثيل (فيديو)

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو تطالب فيه الجمهور بالتبرع للغارمات في السجون، في أول ظهور لها بعد سنوات من اعتزالها الفن.



وعلقت قائلة:"في ايام الرحمات وشهر البركات اذكر نفسي واذکرکم احبابي بفضل العمل الصالح في هذه الايام المباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وانتم بخير".



وقالت حنان ترك في الفيديو: "للأسف في ناس كتير السنادي مش هتقدر تقضي العيد مع أهاليها، علشان هما في السجون من الغارمين كل حلمهم انهم يستروا ولادهم، وانت تقدر تساعد وربنا يتقبل منك ويجعلك سبب علشان يقضوا العيد مع أولادهم ".







