بعد تكريمه من الرئيس.. محافظ بني سويف يهنئ منسق مبادرة حياة كريمة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد علي جبر معاون المحافظ، ومنسق عام "حياة كريمة" بالمحافظة بمناسبة تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن تكريم مجموعة متميزة من الشخصيات والتنفيذيين المشاركين في المبادرة الرئاسية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال احتفالية المؤتمر الأول لمشروعات حياة كريمة باستاد القاهرة.





وأهدى الرئيس درع التكريم لهم خلال الاحتفالية، وتمت الإشارة أثناء تكريم "جبر" خلال وجوده في ميدان العمل بالمشروع، وتسلمت درع التكريم والدته، نيابة عنه لتعامله كمنسق عام للمبادرة مع المشكلات الطارئة والمعوقات التي تطرأ أثناء التنفيذ في أسرع وقت وبأقل إمكانات متوافرة، والمساهمة في إنجاز الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة وبكل دقة.





وننقل محافظ بني سويف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة الشكر والتقدير والحب للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحظى محافظة بني سويف بالعديد من المشروعات القومية والخدمية في كل القطاعات، لاسيما وأن بني سويف حظيت في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمه على 66 قرية وتوابعهم، ضمن مبادرة ستنقل الريف المصري نقلة تنموية غير مسبوقة.





ومن جانبه عبر "جبر" عن اعتزازه الكبير بتكريم الرئيس له، والذي يمثل له الكثير ويمنح مزيدًا من الحب والانتماء لوطنه ومواصله العمل بجد واجتهاد وإخلاص، وموجهًا الشكر والتقدير للمحافظ الشاب الدكتور محمد هاني غنيم لما وجده من سيادته من دعم وتوجيه وتشجيع، وأنه قد منحه الثقة وكامل الدعم لتحقيق التميز في كل ما يسند إليه من تكليفات وأعمال.



